Anunciado o curador da Bienal Mercosul Gabriel Pérez-Barreiro será o curador-geral da 6.ª Bienal do Mercosul, mostra de arte a ser realizada em Porto Alegre de setembro a novembro de 2007. O nome do espanhol Pérez-Barreiro, curador de arte latino-americana no Museu Blanton da Universidade do Texas, foi anunciado pelo presidente da 6ª edição da Bienal do Mercosul, Justo Werlang.