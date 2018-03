Antunes: ''a missão é fascinante'' Impressiona a lista dos compromissos musicais de Celso Antunes, o novo regente associado da Osesp, só no primeiro semestre. Ele e seu Coro da Rádio Holandesa participam do concerto dia 25, no Concertgebouw de Amsterdã, onde o maestro Simon Rattle rege sua Filarmônica de Berlim na Sinfonia n.º 3 de Mahler; em 4 e 6 de março, ele e seu coro participam da Sinfonia n.º 8, "dos Mil", de Mahler, com a Orquestra do Concertgebouw dirigida por seu titular Mariss Jansons; e, dia 20 de março, reencontra-se em Utrecht com a regente titular da Osesp, Marin Alsop, que rege As Sete Palavras, de Tristan Murail. Em abril rege Haydn e MacMillan em Genebra; em maio/junho é a vez da música contemporânea.