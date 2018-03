Antropóloga apresenta escultura do rosto de Bach em Berlim

A antropóloga escocesa Caroline Wilkinson apresentou nesta segunda-feira, 3, em Berlim, em uma conferência, a reconstrução do rosto do compositor alemão Johann Sebastian Bach. Caroline utilizou técnicas digitais e legistas e se baseou em retratos e na máscara mortuária de Bach para fazer a reconstrução da face do compositor (1685-1750). A Casa Museu de Bach, com sede em Eisenach (centro da Alemanha), inaugurará em 21 de março, aniversário do nascimento do compositor, a exposição Bach no Espelho da Medicina, cuja estrela será a face de cera feita por Caroline. Fotos: Reuters