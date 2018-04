Antonioni e Grifi serão homenageados em Veneza

A homenagem a dois dos maiores cineastas italianos, Michelangelo Antonioni, morto em 30 de julho, e Alberto Grifi, em 22 de abril, e a versão restaurada do documentário Carlo Goldoni Venezian (1957) de Leonardo Autera e Alberto Caudana, farão parte do programa da 64.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza deste ano, que ocorre entre 29 de agosto e 8 de setembro. Os novos trabalhos do diretor israelense Amos Gitai e do francês Philippe Kohly também farão parte da mostra. O filme de Gitai, Disengagement, que será apresentado na sessão fora de concurso Maestros, é uma história de sentimentos familiares, interpretada pela atriz francesa Juliette Binoche e ambientada em 2005, o ano dramático em que Israel deixou a Faixa de Gaza. O filme Callas, do documentarista francês Philippe Kohly, será apresentado este ano na mostra devido ao 30º aniversário da morte da famosa cantora lírica Maria Callas. O 64.ª Festival de Cinema de Veneza oferecerá na sessão fora de concurso Eventos três curtas-metragens de Michelangelo Antonioni, Limpeza Urbana (1948), Vertigine (1950) e Lo Sguardo Di Michelangelo (2004), em homenagem ao cineasta morto recentemente. A homenagem a Grifi, pioneiro do cinema experimental italiano e falecido no último dia 22 de abril, incluirá Autoritratto Auschwitz/L'occhio è Così Dire L'evoluzione Biologica Di Una Lagrima (1965-68/2007), sua última obra. Além disso, a nova versão restaurada do documentário Carlo Goldoni Venezian, realizado em 1957 pelos diretores Leonardo Autera e Alberto Caldana, será apresentada durante a mostra como parte da celebração de 300 anos de nascimento do grande escritor veneziano.