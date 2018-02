Antonio Cicero ministra curso sobre poesia O poeta e ensaísta Antonio Cicero ministra o curso O Que é a Poesia?, de 1º a 4 de julho, no Centro Cultural b_arco (R. Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 426). O curso pretende investigar, entre outros temas, a natureza da poesia e a sua relação tanto com as outras artes, quanto com a filosofia; interrogar a produção poética contemporânea e reconsiderar a tradição; avaliar a experiência da modernidade e, em particular, a experiência da vanguarda; discutir as dicotomias tradicionais; e questionar o sentido e os caminhos da poesia nos mundos da mídia e da Internet. Mais informações: http://barco.art.br/