Antonio Cicero e Amilcar Bettega na festa de Pessoa Os 125 anos de Fernando Pessoa (1888-1395; foto) serão lembrados entre os dias 11 e 13 de junho, em Lisboa, com a realização do Festival do Desassossego. Para os debates, a Casa Fernando Pessoa, que organiza o evento, convidou escritores e jornalistas brasileiros, como Antonio Cicero, Amilcar Bettega, João Gabriel de Lima e Bia Corrêa do Lago, e os portugueses Teolinda Gersão, Rui Zink, Maria do Rosário Pedreira e Maria Teresa Horta. Será uma edição um pouco mais singela do que a idealizada por causa da crise financeira, mas ela incluirá, ainda, espetáculos de teatro nas janelas da casa, leituras e exibição de filmes - entre eles, a gravação de um sarau com Caetano Veloso em 2009. Para finalizar, atores vestidos de Fernando Pessoa caminharão pelo bairro. Já para homenageá-lo no aniversário de sua morte (30/11), será realizado, lá, entre 28 e 30 de novembro, um congresso internacional com 35 conferencistas entre literatos, psicanalistas, sociólogos, pesquisadores e artistas.