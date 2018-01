ANTONIO CANDIDO É HOMENAGEADO O crítico literário e sociólogo Antonio Candido foi escolhido Destaque Cultural do Prêmio Governador do Estado para a Cultura 2012. A cerimônia de entrega da premiação ocorrerá na segunda-feira, às 20 horas, no Theatro São Pedro. Antonio Candido, de 94 anos, receberá um troféu criado pelo artista plástico Luiz Hermano e R$ 100 mil. Além da homenagem ao intelectual, o Prêmio Governador do Estado para Cultura 2012 vai contemplar nove categorias - artes visuais, teatro, música, cinema, circo, dança, inclusão cultural, instituição cultural e mecenato. Cada área terá dois vencedores, que receberão, respectivamente, R$ 60 mil.