Antonio Calloni vai sair de Páginas da Vida O ator Antonio Calloni que interpreta Gustavo em "Páginas da Vida", vai deixar o elenco da novela das nove da Rede Globo. Segundo a assessora de imprensa da novela, Bianca Wilbert, o ator conversou como autor da novela, Manoel Carlos, e com o diretor, Jaime Monjardim, e juntos decidiram aproveitar as mudanças que ocorreriam na trama para eliminar seu personagem. Apesar de ser praxe uma novela exigir do ator espaço amplo na agenda, Calloni alegou que não estava conseguindo conciliar as gravações com outros compromissos e divulgou um comunicado por meio da assessoria: "Estou saindo da novela porque estou emocionalmente esgotado. Há algum tempo venho emendando um trabalho no outro e não me sinto capaz de contribuir 100% com a novela neste momento. Fico triste de sair porque acho que a novela está sendo muito bem feita com texto do Maneco e direção do Jaime." A Globo divulga detalhes do trágico acidente que mata Gustavo (Antonio Calloni), após uma discussão com a mulher por causa de ciúmes. Gustavo e Márcia (Helena Ranaldi) jantam em um restaurante quando ela encontra um ex-namorado. Na saída, ela se despede dele e dá chance para Gustavo armar um escândalo e sai dirigindo em alta velocidade. Perde o controle do carro em uma curva perigosa e morre, em dezembro de 2002. Márcia escapa ilesa. As cenas do acidente serão exibidas no capítulo de "Páginas da Vida" da próxima terça-feira, dia 22.