´Antônia´ representa Brasil em festival de Jerusalém

O filme Antônia, da diretora Tata Amaral, será o principal representante brasileiro na 24ª edição do Festival Internacional de Cinema de Jerusalém. O festival começou na quinta-feira e vai até o dia 15, exibindo 200 produções de 45 países. Dois documentários brasileiros também serão exibidos. Acidente, de Pablo Lobato e Cao Guimarães, e Santiago, dirigido por João Salles, foram os escolhidos. Na sessão de abertura, na quinta-feira à noite, a renovada sede da Cinemateca abriu suas portas após vários meses de reforma com a animação Ratatouille, da companhia Pixar. Além da apresentação de filmes, o Festival de Jerusalém promove debates e conferências sobre a realidade do cinema atual e a relação da arte com o conflito israelense-palestino. Também está prevista uma mostra de cinema judeu e israelense, shows, uma mostra sobre meio ambiente e a história de Jerusalém, assim como a entrega dos prêmios às melhores produções israelenses. O Festival de Cinema de Jerusalém foi criado em 1984.