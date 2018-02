Anton Corbijn filma vida de James Dean O fotógrafo e diretor Anton Corbijn, de Controle - A História de Ian Curtis, dirigirá uma cinebiografia sobre James Dean. O filme aborda o período da vida do ator antes de seu primeiro grande sucesso, com A Leste do Éden, de 1955. Na época em questão, Dean viajou pelos EUA com o fotógrafo Dennis Stock, de quem se tornou amigo. O filme deve entrar em fase de produção no início de 2014.