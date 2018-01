Antigo Palace, Citibank Hall deve ser fechado em março

Uma das mais tradicionais casas de show de São Paulo, o Citibank Hall (antigos Palace e Directv Music Hall), deve ser fechado no dia 1º de março. O local funcionava havia 28 anos e vinha sendo administrado pela T4F, maior empresa de shows do País. O prédio vai ser demolido para dar lugar a um empreendimento imobiliário.

A T4F ainda negocia para abrir um espaço de shows no local, em acordo com os proprietários. Há também a possiblidade de se estender um pouco mais o seu funcionamento para além do dia previsto para a entrega definitiva, 1º de março.

No ano passado, o Citibank Hall abrigou shows como os de Jon Anderson (ex-Yes) e dos grupos norte-americanos Hanson e The National, além de turnês de Ana Carolina, Skank, Arlindo cruz, Nando Reis, entre outros. Como Palace, o local foi sede de festivais como Free Jazz e Heineken Concerts. Os Novos Baianos gravaram disco lá, e João Gilberto, Ney Matogrosso, Djavan, Vanessa da Mata, Roberto Carlos, Caetano Veloso, Marisa Monte, Gilberto Gil, B.B.King e outros fizeram shows ali.

Até três anos atrás, a casa contabilizava mais de 3.500 shows e 1.000 eventos, presenciados por mais de 4 milhões de espectadores. Passou a ser gerido pela T4F em 2006. Possui 3.900 m2, tem capacidade para até 3 mil pessoas em pé e 1.600 sentadas. Também abrigou leilões de gado.

Uma das principais características da casa, segundo a T4F, é sua versatilidade. A localização em área de fácil acesso e as condições de camarins e serviços permitem a realização de eventos dos mais variados tipos.