Anthony Quinn, genial como Zorba

15H50 NA GLOBO

(George of the Jungle). EUA, 1997. Direção de Sam Weisman, com Brendan Fraser, Leslie Mann, Thomas Haden Church, John Cleese, Richard Round Tree e Greg Cruttwell.

Produção da Disney que retoma, como live action, os personagens de animação da série dos anos 1960. Brendan Fraser faz garoto criado na selva e que, de volta à civilização, tem dificuldade para se (re)adaptar às normas. Fraser é muito simpático no papel, e a aventura termina sendo divertida. Reprise, colorido, 92 min.

Almoço em Agosto

22 H NA CULTURA

(Pranzo di Ferragosto). Itália, 2008. Direção de Gianni di Gregorio, com Valeria de Franciscis, Maria Cali, Alfonso Santagata.

A emissora reprisa, no horário da Mostra - e agora dublado -, o longa que exibiu na quarta-feira, sobre solteirão que vira babá de idosas para saldar dívidas acumuladas. O filme, no qual produtores e distribuidores não confiavam, só foi feito graças à tenacidade do ator, roteirista e diretor Di Gregorio. Estourou nas bilheterias da Itália e virou um merecido êxito internacional. Reprise, colorido, 75 min.

Casa da Fúria

22H30 NA REDETV!

(House of Fury). China, 2005. Direção de Stephen Fung, com Anthony Wong Chau-Sang, Stephen Fung, Michael Wong, Gillian Chung, Daniel Wu, Charlene Choi e Ma Wu, Josie Ho.

Agente aposentado retira-se com os filhos para casa isolada, onde espera viver tranquilo e transmitir seus conhecimentos de lutas aos garotos. Surge um antigo inimigo e a família precisa formar uma equipe para enfrentar (e vencer) o perigo. Nada que você não tenha visto antes, mas o tom visa mais ao público infantojuvenil (que o adulto). Reprise, colorido, 99 min.

Ôrí

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 1989 Direção de Raquel Gerber.

A socióloga e cineasta Raquel Gerber documenta os movimentos negros do Brasil entre 1977 e 1988, com base na história de Beatriz Nascimento, morta em 1995. O filme aborda os ritos afro-brasileiros e as entidades do candomblé, mostrando como se integraram à cultura do País. O próprio termo ôrí, em iorubá, significa 'cabeça', no sentido de consciência. Belas imagens assinadas por Adrian Cooper (e Jorge Bodanzky), mais a trilha de Naná Vasconcelos somam ao interesse do cartaz da TV Brasil. Reprise, colorido, 91 min.

O Pequeno Vampiro

22H45 NO SBT

(The Little Vampire). Alemanha/Holanda/EUA, 2000. Direção de Uli Edel, com Jonathan Lipnicki, Richard E. Grant, Jim Carter, John Wood.

De certa forma inadaptado como George das Selvas, o pequeno vampiro habita o castelo para o qual se mudam garoto e seu pai. A ligação entre ambos os protagonistas infantis, cada qual com seu mundo, é divertida por conta do elenco jovem. No limite, é uma simpática adaptação dos livros de Angela Sommer Bodenburg, muito popularesca na Alemanha (e nos EUA). Reprise, colorido, 105 min.

Ensolarado Byte

0 H NA CULTURA

Brasil, 2005. Direção de Maurício Corrêa da Silva.

Três músicos que são essenciais na cena do Recife - além de pensadores sociais e políticos. O DJ Dolores, pioneiro do Mangue Beat; Neílton, guitarrista da banda de hardcore Devotos; e o coletivo Re:combo, representado por Doktor Mabuse, também pioneiro do Mangue Beat e articulador de uma rica reflexão sobre o uso de conceitos como 'copyleft'. Interessante, e não apenas para quem se liga nos movimentos de contracultura. Reprise, colorido, 54 min.

TV Paga

Zorba, o Grego

14 H NO TCM

(Zorba the Greek). Grécia/EUA, 1964. Direção de Michael Cacoyannis, com Anthony Quinn, Alan Bates, Irene Papas, Lila Kedrova.

Diretor cujo nome virou sinônimo de tragédia grega - Electra, As Troianas e Ifigênia -, Cacoyannis adapta aqui o romance de Nikos Kazantzakis sobre camponês que representa o caráter nacional, no que tem de mais imbatível. Zorba assessora inglês, a quem dá lições de vida. Vencedor dos Oscars de fotografia, direção de arte e atriz coadjuvante - Lila Kedrova, numa interpretação realmente magnífica como Bouboulina, a prostituta que está morrendo. Mas, se ela é boa, o que dizer de Anthony Quinn, num de seus maiores papéis (o maior)? Ou da trilha de Mikis Theodorakis? Um filmaço. Reprise, preto e branco, 146 min.

Jesus Cristo Superstar

15H40 NO TELECINE CULT

(Jesus Christ Superstar). EUA, 1973. Direção de Norman Jewison, com Ted Neeley, Carl Anderson, Yvonne Elliman.

A ópera rock de Tim Rice e Andrew Lloyd Webber sobre a chamada 'maior história de todos os tempos' provocou polêmica e hoje seria insustentável, além de politicamente incorreta, por mostrar um Judas negro. Filmada em Israel, com tanques de guerra que irrompem no deserto, trata-se de uma experiência desconcertante e o curioso é que, hoje, a emissora emenda o filme antigo de Norman Jewison com a produção mais recente, e mais polêmica ainda, de Mel Gibson - A Paixão de Cristo, às 17h35. Reprise, colorido, 103 min.