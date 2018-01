Antes e depois

A receita consagrada para um, digamos, congresso sexual - ou, usando o termo cientifico, “aquilo” - era: um uísque antes e um cigarro depois. Mas é claro que isso podia variar, de acordo com as circunstâncias e os participantes. Um tímido, por exemplo, precisaria de 17 uísques antes e um Engov depois. Um sofisticado? Um champanhe gelado com duas gotas de Granadino antes e um tango no parapeito depois.

*

Outros:

O apressado: meio uísque antes e desculpas depois.

O cauteloso: um copo de água para ela tomar a pílula antes e um nome falso depois.

O metódico: o pijama cuidadosamente dobrado antes e um gargarejo depois.

O anticonvencional (ou tarado): um cigarro antes e um uísque depois.

O voyeur: uísques para todo o mundo antes e cigarros para todos depois, dependendo do desempenho de cada um.

Para sexo grupal: um uísque só com gelo, um uísque com água, dois martinis, um campari, duas Vodca Sour e refrigerantes antes, cigarros para quem quiser depois.

*

O guloso: uma feijoada antes, uma congestão depois.

O insaciável: um uísque antes e um cigarro dali a dois dias.

O descuidado: um uísque antes, cigarros durante e um extintor de incêndio depois.

O intelectual: três uísques antes, uma história picante durante ou, em vez de, teses sobre o libido segundo Freud depois.

O azarado: um uísque falsificado antes, a chegada do marido durante, um armário pequeno demais para se esconder depois.

O distraído: um uísque antes de dormir.

*

O atleta: uma laranjada antes, um exame antidoping depois.

O confuso: um uísque em cima da hora, um cigarro no meio, cinzas por toda a cama e uma mulher gritando “Assim não dá!” depois.

O descansado: vários uísques e salgadinhos antes, um cigarro no intervalo.

O remediado: uma cachaça antes e um toco de cigarro depois.

O lorde inglês: um uísque sem gelo, um bom cachimbo, antes, e... “Por favor, querida, hoje não”.

*

O nostálgico: uma Cuba Libre antes e um Hollywood depois, ouvindo o Chubby Checker.

O inseguro: uma gemada antes e um carnaval depois.

O exagerado: um porre antes e foguetes depois.

O conversador: um uísque, um bom papo, outro uísque, mais papo, e... “Meu bem, acorda”.