Antes do divórcio, Kelsey Grammer planeja casar-se em fevereiro

O ex-astro do seriado "Frasier" anunciou em julho que estava se divorciando de sua mulher, ex-dançarina e modelo da Playboy que, na época, estava filmando o reality show "The Real Housewives of Beverly Hills".

Pouco depois, Grammer, de 55 anos, começou a ser visto com sua nova namorada, a comissária de bordo Kayte Walsh, de 29 anos, que em outubro sofreu um aborto espontâneo, perdendo o filho que eles esperavam.

No "The Late Show with David Letterman", Grammer descreveu Kayte como "minha nova namorada".

"Pretendemos nos casar em breve", disse ele, acrescentando "em algum momento em fevereiro".

Mas Camille Grammer, de 42 anos, pediu a um juiz de Los Angeles que rejeite o pedido de seu marido de conseguir um divórcio rápido e que um acordo financeiro seja estudado e fechado mais tarde.

De acordo com documentos do tribunal aos quais o site de celebridades TMZ.com teve acesso na quinta-feira, ela alegou que Grammer quer um divórcio rápido "unicamente porque pretende se casar novamente no menor prazo possível".

Kelsey Grammer fez sua estreia na Broadway no ano passado num revival do musical "A Gaiola das Loucas", mas é conhecido principalmente pelo papel do terapeuta egoísta Frasier Crane nas comédias de TV "Frasier" e "Cheers."

(Reportagem de Jill Serjeant)