Antes de chegar ao Rio, Tom Cruise promove filme em Roma

O ator americano Tom Cruise chegou a Roma, sem a mulher Katie Holmes, para promover seu último filme Operação Valquíria. Segundo a imprensa italiana, Cruise chegou à capital na quarta-feira, 28 - onde se casou com Katie - "elegantíssimo, de cinza e muito bronzeado", diante as centenas de fãs que gritavam por autógrafos e outros pedidos mais ousados. Oficialmente o ator e a família devem chegar ao Rio nesta sexta, 30, mas já surgem comentários de que teria antecipado sua chegada para hoje. Cruise está na Itália no mesmo momento que duas "ex" dele, a australiana Nicole Kidman, com quem já foi casado, e a espanhola Penélope Cruz, que namorou após a separação - todas as três atrizes. "Amo Roma, toda Itália e escolhi me casar aqui pelo sentimento que tenho por vosso país", disse o ator após a apresentação do filme no Auditorium de Roma, onde, entre outros, estavam sua amiga Roberta Armani e o diretor de filmes de terror Dario Argento. Na produção, Cruise encarna o coronel e aristocrata alemão Claus von Stauffenberg, um dos militares que tentaram derrubar o Governo nazista matando Adolf Hitler, mas acaba fracassando e sendo executado. Enquanto isso, Kidman jantava um cardápio leve à base de peixe em uma restaurante romano, a muito poucos metros de Cruise, hospedado só no mesmo hotel onde já ficara tanto com ela quanto com sua posterior namorada Penélope Cruz, a única dos três que permanece em Roma - os outros dois já deixaram a capital italiana. O ator Tom Cruise visitará o Rio de Janeiro acompanhado da mulher, a atriz Katie Holmes, e da filha Suri, de 2 anos, e deverá participar de uma coletiva de imprensa e da pré-estreia do filme Operação Valquíria no Cine Odeon, no centro da cidade, no dia 3 de fevereiro. A família ficará hospedada no Copacabana Palace. O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 13 de fevereiro.