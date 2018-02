Antes da editora, jovem casal já apostava no pop Assim como a associação de rock e bons hábitos, a Edições Ideal também tem uma história curiosa. Cansado de ouvir um 'não' das gravadoras, Felipe Gasnier não desanimou e decidiu montar um selo próprio, o Idealrecord, para fazer o disco de sua banda. Ele tinha 16 anos e com a ajuda da namorada de 14 começou a distribuir discos de outras gravadoras. Depois, criaram a idealshop.com.br, loja virtual ainda em atividade. "Como eu era novinha, recebia e-mail e cuidava do estoque", conta Maria Maier, hoje com 26 anos. Infelizmente, o selo acabou e seu último lançamento foi o documentário Guidable, sobre a história do grupo Ratos de Porão, em 2011.