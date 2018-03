Anselmo e Bia decidem hoje "O Aprendiz 3" "O Aprendiz 3", da Record, chega à final nesta terça-feira às 22h30, na edição que foi marcada pelo pior desempenho de audiência e por ter os candidatos mais fracos do reality show. No episódio de domingo, que cravou 12 pontos de média, os três aprendizes que ainda estavam na disputa passaram por uma entrevista de emprego com os presidentes das empresas American Airlines (Erli Rodrigues), Danone (Gustavo Valle) e Lew?Lara (Luiz Lara). Karine, Anselmo e Beatriz se submeteram a uma sabatina de perguntas. Na ocasião, eles aproveitaram para testar o nível de inglês dos candidatos. Karine foi avaliada como bem preparada e inteligente, porém uma pessoa acuada quando está sob pressão. Anselmo foi considerado o mais maduro dos três. O ponto fraco de Beatriz foi o fato de não gostar de ser liderada e não saber trabalhar em equipe. Usando sua intuição, o apresentador decide que Beatriz será a primeira a disputar a final. E logo depois, define Anselmo. No dia seguinte, Beatriz e Anselmo voltaram a se encontrar com Roberto Justus. Cada um terá que fazer um plano estratégico e emergencial de recuperação de duas instituições. Para esta última tarefa, Anselmo e Beatriz contarão com a ajuda de seus companheiros demitidos.