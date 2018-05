Anotações de Borges são alvo de pesquisa O escritor argentino Jorge Luis Borges, que morreu há 25 anos, deixou na Biblioteca Nacional da Argentina, da qual foi diretor, centenas de livros de sua coleção particular, todos eles com anotações. Os pesquisadores Laura Rosato e Germán Álvares trabalharam cinco anos para analisar como esses comentários interferiram no processo criativo do autor de Ficcões. Os livros ficaram esquecidos no edifício em que funcionou a biblioteca em San Telmo até serem resgatados pela dupla de estudiosos, que publicou um livro de 400 páginas sobre a pesquisa. O resultado do trabalho será mostrado na jornada internacional Borges Leitor, em Buenos Aires.