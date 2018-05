Anos Grace tem horário ampliado A exposição Os Anos Grace Kelly, Princesa de Mônaco, em cartaz no Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap) até 10 de julho, terá seu horário de visitação nos fins de semana ampliado. Com entrada gratuita, a mostra poderá ser vista de terça a sexta-feira, das 10 às 20 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 10 às 17 horas. Com curadoria de Frédéric Mitterrand, atual ministro da Cultura da França, a exposição criada em 2007 pelo Grimaldi Forum reúne fotografias, filmes, vestidos, joias, acessórios, quadros, cartas que escrevia e recebia de amigos. A Faap fica na Rua Alagoas, 903. Mais informações pelo telefone 3662-7198.