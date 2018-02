ANOS 1950 INSPIRARAM FIGURINO A parceria de Joe Wright com a figurinista Jacqueline Durran já se tornou uma constante. Foi ela quem assinou o figurino de Orgulho e Preconceito e criou o vestido verde de cetim de Keira em Desejo e Reparação. E foi também Jacqueline que rendeu a Anna Karenina o Oscar de melhor figurino 2013. Entre concorrentes como Branca de Neve e o Caçador e Os Miseráveis, o prêmio foi mais que merecido. Além do desfile de joias nunca antes visto no cinema (Keira usa colares de diamantes Chanel que custam em torno de R$ 4 milhões), a pesquisa da indumentária de época, com ênfase no inglês Charles Frederick Worth (viveu no século 19 e é considerado o pai da alta-costura), a inspiração em mestres da moda atual como Balenciaga, Dior e Lanvin foi decisiva.