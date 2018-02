Anorexia entra na mira do fotógrafo italiano Oliviero Toscani

Uma nova campanha publicitária, com o título 'No Anorexia', e com uma imagem do polêmico fotógrafo Oliviero Toscani, chega às ruas em plena Semana da Moda de Milão. A campanha é patrocinada pela grife italiana "No-l-ita". A foto mostra uma mulher magérrima nua e aparece nesta segunda-feira, 24, estampada em anúncios de página dupla nos jornais italianos e em cartazes de rua. Oliviero Toscani tornou-se conhecido pelas imagens impactantes dos anúncios da grife Benetton - em 1992, ele fotografou um homem morrendo de aids na campanha da marca.