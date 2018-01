Ano da Serpente promete prosperidade para rapper sul-coreano Psy

Enquanto as comunidades chinesas em todo o mundo se preparam para o ano novo lunar, em 10 de fevereiro, que inaugura o Ano da Serpente, uma cartomante de Taiwan previu um misto de sorte para famosos de todo o planeta que nasceram em anos da "serpente".

Pessoas nascidas em 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989 e 2001 são todas do Ano da Serpente.

Psy, que conquistou fama mundial no ano passado com o clipe "Gangnam Style", e nasceu em 1977 (também um Ano da Serpente), provavelmente vai ganhar ainda mais dinheiro este ano, se continuar a viajar pelo mundo, embora também vá enfrentar alguns desafios, disse a vidente Chan Wei-chung.

"Em primeiro lugar, ele tem que cuidar de sua saúde. Em segundo lugar, tem de fazer bons julgamentos, e em terceiro, sua carreira será ajudada por pessoas de destaque... Mas o mais importante é que ele terá de deixar a Coreia e sair pelo mundo", disse Chan à Reuters.

"Ele vai trabalhar e receber recompensas, mas deve tomar cuidado para não se esgotar e ficar doente, porque isso poderia ser um desastre para o seu Ano da Serpente."

Sarah Jessica Parker, que nasceu em 1965 e é amplamente conhecida pelo papel de Carrie no seriado de TV "Sex and the City", também vai colher as recompensas financeiras, mas somente se trabalhar para isso com seu marido, o ator Matthew Broderick.

"A estrela brilha em seu palácio do casamento, o que significa que, trabalhando com o marido, há boas chances de fazer fortuna", disse Chan.

O amor também pode brilhar para a cantora e compositora Taylor Swift, nascida em 1989, mas espera por ela em terras estrangeiras.

Já a apresentadora de TV Oprah Winfrey, que nasceu em 1954, mas se qualifica como uma "cauda da serpente", porque seu aniversário, em janeiro, ainda cai no Ano Lunar da Serpente, pode enfrentar dificuldades.

"Dois dos maiores problemas deste ano são as disputas por dinheiro e problemas quando viajar, como problemas de trânsito ou desavenças com as pessoas", disse Chan sobre Oprah, que recentemente chamou a atenção mundial pela entrevista com o ciclista Lance Armstrong, que admitiu ter usado estimulantes durante competições.

(Reportagem de Christine Lu)