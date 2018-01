Anne Rice vai lançar história em videolivro

A escritora Anne Rice, autora de "Entrevista com o Vampiro" e "O Vampiro Lestat", entre outros sucessos, vai lançar uma edição multimídia de "The Master of Rampling Gate". A autora está fechando contrato com a empresa de videolivros Vook para publicar uma história de vampiros que se passa em uma mansão inglesa do século 19 e que foi publicada originalmente na revista Redbook em 1984.

"Vook representa uma combinação muito emocionante de novos elementos tecnológicos que creio, a indústria editorial deveria ter incorporado há muito tempo", disse Rice em um comunicado divulgado nesta quarta, 10, pela Vook. "Eu me emociono em saber que "The Master of Rampling Gate" terá uma nova vida neste formato e não vejo a hora de conhecer o produto final.

Editoras e escritores ainda não estão de acordo sobre os videolivros, também conhecidos em inglês como 'vooks'. O produto integra texto, vídeo e redes sociais.

Vook, com sede em Alameda, Califórnia, tem produzido videolivros para a Simon & Shuster e o selo HarperStudio da HarperCollins, além de ter feito trabalhos com textos de domínio público.

O fundador de Vook Bradley Inman diz que "The Sherlock Holmes Experience", baseada em duas histórias de Conan Doyle, tem sido baixado milhões de vezes.

O projeto de Anne Rice dá incício a "uma relação editorial estratégica" com a agência literária da escritora, Janklow & Nesbit Associates, segundo Vook. Não se identificou a outros escritores concretamente, mas entre os clientes da Janklow & Nesbit estão David McCullough, Edward P. Jones e Michael Crichton (1942-2008), conhecido no mundo todo como autor da série de TV "E.R." e os livros que serviram de base para a série de filmes "Jurassic Park".

O videolivro de Anne Rice, que inclui uma entrevista com a autora, será lançado no mercado em 1.º de março e poderá ser adquirido por iPhone, iPod e outros dispositivos digitais por US$ 6,99.