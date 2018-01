Anne Julia Hagen vence concurso de miss Alemanha

A miss Alemanha, Anne Julia Hagen (c), de Berlim, posa junto a vice rainha, miss Baden-Wuerttemberg, Albana Nocaj (d) nascida em Tettnang, e a primeira princesa, Reingard Hagemann (e) de Mecklenburg -Vorpommern, logo após a cerimônia de coroação do concurso de beleza Miss Alemanha 2010 celebrado neste sábado, 13 de fevereiro, no Parque Europeu de Rust (Alemanha). Anne Julia Hagen, estudante de 19 anos, nascida em Berlim ganhou de outras 21 competidoras de toda a Alemanha. Foto: Rolf Haid/Efe

