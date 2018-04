Anne Hathaway sentiu pressão para 'tornar-se Jane Austen'

Ela já contracenou com estrelas como Meryl Streep em O Diabo Veste Prada, e estrelou ainda filmes de sucesso como O Segredo de Brokeback Mountain, mas, para Anne Hathaway, a pressão de representar a escritora inglesa Jane Austen no drama Becoming Jane foi tão grande que ela quase desistiu do projeto. Anne, de 24 anos, é uma das jovens estrelas de Hollywood em ascensão, mas costuma ficar longe das manchetes dos tablóides, dominadas por celebridades que vivem em clínicas de reabilitação para o tratamento de vícios, como Lindsay Lohan. Seu novo filme, Becoming Jane, estréia nas grandes cidades dos EUA nesta sexta-feira, 3. "Muitas pessoas puseram pressão sobre mim. Eu mesma pus", disse Anne, durante entrevista. "Houve um momento em que cogitei de me afastar do projeto, porque eu realmente não queria falhar." Ela contou que se manteve firme porque achou que ganharia mais se conseguisse superar seus medos do que se desistisse. A atriz virou sensação teen em Diários da Princesa, de 2001, demonstrou talento real como atriz no papel de esposa de um homossexual em Brokeback Mountain e se manteve firme no papel da corajosa assistente de uma editora de moda implacável (Meryl Streep) em O Diabo Veste Prada. Becoming Jane é o primeiro filme em que sua própria popularidade será o principal fator de atração do público. Para fazer o longa, Anne teve de aprender a falar com sotaque britânico e conhecer a história e os costumes do final do século 18. Sua ansiedade se agravou pelo fato de que Becoming Jane é um relato fictício da vida de Jane Austen. O filme imagina Jane, quando jovem, se apaixonando por um jovem inculto, Tom LeFroy, e cria acontecimentos em que o público é levado a crer que poderiam ter ajudado a moldar os romances da escritora, como Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito.