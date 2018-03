Anne Hathaway se casa em Big Sur, na Califórnia--relatos

Hathaway, 29, conhecida por seus papéis em "O Diabo Veste Prada" e "O Diário da Princesa", casou-se com Sulman, designer de jóias, em uma propriedade particular na rochosa costa do Oceano Pacífico ao sul de São Francisco, de acordo com relatórios nas revistas People e Us, que incluía imagens de Hathaway em um vestido branco com véu e cauda.

O casal ficou noivo em novembro passado, e se casou na noite do sábado, à frente de mais de 100 convidados, com Hathaway usando um vestido Valentino customizado, segundo a revista People. É o primeiro casamento de cada um.

"Eles estavam posando para fotos após o casamento e pareciam entorpecidos de tanta felicidade" segundo o testemunho de um convidado do casamento citado na revista Us.

Hathaway foi indicada ao Oscar por seu papel em "O Casamento de Rachel", e poderá ser vista na mais recente adaptação do filme "Les Miserables".