Anne Hathaway leva Oscar de melhor atriz coadjuvante Com uma atuação comovente em "Os Miseráveis" na pele da personagem Fantine, Anne Hathaway levou o prêmio de melhor atriz coadjuvante na 85ª edição do Oscar. Também vencedora do Globo de Ouro, ela concorria com Amy Adams ("O Mestre"), Helen Hunt ("The Sessions"), Jacki Weaver ("O Lado Bom da Vida") e Sally Field ("Lincoln").