Anne Frank revisitada em HQ, fotobiografia e projeto educativo A Record adquiriu, em leilão disputado, três títulos relacionados a Anne Frank (1929- 1945) e que farão parte de projeto educativo a ser iniciado em 2012. A autora do famoso Diário de Anne Frank reaparecerá primeiro na graphic novel The Anne Frank House Authorized Graphic Biography, de Sid Jacobson e Ernie Colón, que conta desde a história dos pais da menina até a publicação do diário, dois anos após a 2.ª Guerra. Depois saem Her Life in Words and Pictures, fotobiografia com imagens inéditas dela e da família e trechos do diário (e que fica mais sombria à medida que evolui, incluindo registros em preto e branco, pós-guerra, do esconderijo dos Frank) e Her Life, versão condensada da biografia. O projeto educativo será discutido mês que vem, com presença de representante da Anne Frank House no Brasil, e envolverá a disponibilização na internet de material para professores usarem o livro em sala de aula, discutindo temas como guerra e preconceito.