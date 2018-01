Anna Nicole Smith será enterrada nas Bahamas A ex-coelhinha da Playboy Anna Nicole Smith, que ficou famosa como a viúva do magnata do petróleo J. Howard Marshall II, será enterrada nas Bahamas depois que a maioria dos interessados que brigavam por seu corpo chegaram a um acordo na quinta-feira. Segurando as lágrimas, o juiz Larry Seidlin havia colocado o corpo de Smith - que se decompunha rapidamente duas semanas depois de sua morte inexplicada aos 39 anos em um cassino da Flórida - sob custódia de um guardião de sua filha Dannielynn Hope Marshall Stern, de 5 meses. O guardião, o advogado de Miami Richard Milstein, decidiu pelas Bahamas após Seidlin quase ter dado a ordem ele mesmo no final de seis dias de audiências melodramáticas, e então persuadiu ao menos dois das três facções remanescentes para que concordassem com a decisão. "Estou muito agradecido porque o desejo de Anna Nicole será cumprido", disse o advogado da ex-modelo, Howard K. Stern, que queria que ela fosse enterrada ao lado do filho Daniel, nas Bahamas. Daniel morreu há cinco meses após ingerir doses letais de metadona e antidepressivos. Falando com repórteres em frente ao tribunal em Fort Lauderdale, onde Stern, o ex-namorado de Anna, Larry Birkhead, e a mãe dela, Virgie Arthur, brigavam pelo corpo, advogados de Stern e Birkhead disseram não poder dar detalhes sobre o enterro. A decisão que parecia ter posto um ponto final legal sobre o destino do corpo da ex-dançarina ainda pode ser contestada. A mãe de Smith vai apelar, o que deve adiar a liberação do corpo.