Aniversário de SP terá mostras de cinema gratuitas O aniversário de 454 anos da cidade de São Paulo, comemorado no próximo dia 25, será marcado por diversas atrações culturais. Entre elas, estão as estréias das mostras de cinema "Cine Olido Brasil" e "454 anos da cidade de São Paulo", ambas com entrada franca. No Cine Olido, o destaque é a programação de obras nacionais. A abertura oficial acontece às 15h do dia 25, com o filme "Querido Estranho'', de Ricardo Pinto e Silva. Em seguida, às 17h, o público poderá ver uma seqüência de cinco curta-metragens. As sessões do dia encerram-se com "Contra todos", de Roberto Moreira, às 19h30. A mostra vai até o dia 31 e terá também obras inéditas. Segundo Luiz Felipe Miranda, da curadoria de áudio visual da exposição, essa é mais uma oportunidade para o paulistano prestigiar a produção brasileira, principalmente porque São Paulo sempre apoiou o cinema nacional. "Aqui há uma tradição de cinema e filmes brasileiros são muito bem aceitos na cidade", afirmou. Durante o dia 25, o paulistano também poderá conferir a mostra "454 anos da cidade de São Paulo", no centro Cultural São Paulo. A maratona de filmes começa às 16 horas com o documentário "Uma outra cidade", de Ugo Giorgetti. Na seqüência, às 18h, é a vez de "Bem-vindo a São Paulo", uma compilação de episódios narrados por Caetano Veloso sobre visões que diretores brasileiros e estrangeiros têm da cidade. Para encerrar a mostra, a sessão das 20h traz o longa "A Via Láctea", de Lina Chamie. Os ingressos das duas mostras serão distribuídos uma hora antes do início de cada sessão. Serviço: Cine Olido - Av. São João, 473, Centro (215 lugares) Centro Cultural São Paulo, Sala Lima Barreto - Rua Vergueiro, 1.000, Paraíso (110 lugares).