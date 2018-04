Aniversário de São Paulo terá shows e exposições

Quem nunca ouviu falar de "rapaziadas", por exemplo, vai descobrir no recital de piano do Teatro Cultura Artística do Itaim que era uma forma musical de homenagear o bairro no início do século passado. "O gênero é a típica valsa-choro", conta André Mehmari, de 35 anos, pianista e arranjador para orquestras de câmara como a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), que participa da apresentação. "Eu conhecia a Rapaziada do Brás, que é um choro famoso, mas não sabia que existiam outras, como as da Mooca, Penha, Cambuci, centro, Ipiranga e Belém."

Quem estiver na Vila Madalena, na zona oeste, terá a chance de ver a 2.ª Mostra São Paulo de Fotografia, que reúne 300 imagens, espalhadas em 24 restaurantes, bares e centros culturais. "A vila é um bairro onde se pode sair a pé, descobrindo coisas novas", diz o curador da exposição, Fernando Costa Neto.

O visitante vai poder ver as várias cidades que existem dentro de uma só. O coletivo Na Lata mostra a aldeia indígena Tekoa Pyau, no Jaraguá. Já o fotógrafo Tuca Vieira registrou o último dia de funcionamento do Gemini, cinema clássico da Avenida Paulista que fechou no fim do ano passado.

Nos Jardins, zona sul, o projeto N.A.U, bar itinerante montado em contêineres marítimos, inaugura amanhã espaço para exposições com a mostra de fotos das obras de Osvaldo Junior, o Juneca, artista plástico e ícone do grafite nos anos 1980. Amanhã também é dia de cantos gregorianos, no Museu da Casa Brasileira, nos Jardins, e de Grande Prêmio no Jockey Club. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Serviço:

Cultura Artística-Itaim. Rapaziadas, 17h30. Tel.: (11) 3258-3344. N.A.U. Juneca, Um Nome Que Virou Arte, Tel.: (11) 7826-4789.

Sesc Interlagos. Titãs, 16h, Tel.: (11) 5662-9542.

Avenida Ipiranga. Shows de Maria Gadú, Paulo Miklos, Paulo Ricardo e Mallu Magalhães, entre outros (gratuito).

Anhembi Parque. Ivete Sangalo, 13h, (11) 6224-0400.

Jockey Club. Grande Prêmio 25 de Janeiro, 14h, Tel.: (11) 2161-8338.

Museu da Casa Brasileira. Cantos gregorianos, 11h, e relançamento do livro Patrimônio da Metrópole Paulistana, às 13h, Tel.: (11) 3032-3727.

Parque do Carmo. Revoada Educativa de Pipas e Papagaios, 9h, Inscrições gratuitas no local.

Pátio do Colégio. Grupo do Bem Estar e da Felicidade. Às 10h.