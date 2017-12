Aniversário de rádio traz Capital Inicial e Papas da Língua

Na falta de festivais com artistas genuinamente nacionais que contemplem o público paulistano, o aniversário de 11 anos da rádio Metropolitana acaba encaixando-se nesta carência popular. Serão quatro artistas, com destaque para o Capital Inicial e os regueiros do Natiruts, que contarão com a participação do líder do Charlie Brown Jr., Chorão. Para completar o evento, o pop rock gaúcho do Papas da Língua promete levantar o público do Via Funchal com seus sucessos Eu Sei e Encontros Amargos. Vale lembrar que a banda concorre ao prêmio Multishow de banda revelação e, neste ano, abriu o shows do Coldplay no País. Já o Capital Inicial, com álbum recém-lançado, tocará os maiores sucessos de sua extensa carreira. A banda acaba de iniciar a turnê do CD Eu Nunca Disse Adeus, que traz novamente as os fortes refrões e as melodias ganchudas como característica principal do seu som. A "surpresa" da noite será o fato do Capital Inicial dividir o palco com os novatos do Papas da Língua e o Natiruts receber em seu palco o líder do Charlie Brown Jr., o vocalista Chorão.