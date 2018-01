Aniversário de Elvis será celebrado com coletânea e livro

Outra novidade é a coletânea "Elvis 75: Good Rockin? Tonight", da gravadora Legacy Records. Trata-se de uma caixa com 4 CD?s (100 músicas) e um livro de 80 páginas com fotos de Elvis Presley e textos do jornalista americano Billy Altman, colaborador da New Yorker e Rolling Stone. Uma versão compacta, com apenas um CD e sem o livro, também será lançada. Por enquanto, quem quiser o "pacotão" Elvis vai ter mesmo que importar.

O lançamento mais polêmico deve ser o livro "Baby, Let?s Play House". A biografia, escrita por Alanna Nash, vai contar as peripécias de Elvis Presley com as mulheres que amou ou teve um breve caso. Destaque para o vasto material fotográfico, que flagra o rei do rock e suas pretendentes.

A trupe mais famosa do mundo, o Cirque du Soleil, está terminando os ensaios de um espetáculo sobre a vida do cantor. A peça vai se chamar "Viva Elvis" e tem estreia prevista para o final do mês, em Las Vegas.

Na sexta-feira, data em que Elvis completaria 75 anos, Graceland, sua residência em Memphis, será palco de uma grande festa, com direito a bolo e a presença da viúva Priscilla Presley e da filha, Lisa Marie. O museu Newseum, em Washington, fará uma exposição sobre o artista. As informações são do Jornal da Tarde.