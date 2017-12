Anish Kapoor e Salman Rushdie criam obra juntos Dois artistas anglo-indianos, o escritor Salmon Rushdie e o escultor Anish Kapoor, estão colaborando na criação de uma obra que será apresentada em breve na galeria Lisson, de Londres, segundo revelou Rushdie ao jornal "The Independent". A obra consiste em dois cubos de bronze unidos por cera vermelha que têm em suas faces o conto "Relações Consangüíneas ou uma Interrogação das Mil e uma Noites". "Respondi com força à sensualidade das formas de Amish e a sua capacidade de manter o lirismo mesmo trabalhando em escala monumental", disse Rushdie. A última colaboração artística do escritor com outro artista foi com a banda U2, que baseou o texto de sua balada "The Ground Beneath her Feet" ("A Terra Sob Seus pés"), de 2002, no romance homônimo de Rushdie. Anish Kapoor faz sua primeira exposição individual no Brasil O indiano Anish Kapoor, radicado na Inglaterra, inaugurou sua primeira mostra individual no Brasil, no Rio de Janeiro, em 31 de julho. A exposição, em cartaz, segue depois para Brasília e para São Paulo, onde a principal atração do evento - a grandiosa obra que dá nome à exposição - terá uma visibilidade única, ocupando um dos cartões postais da cidade: o viaduto do Chá. Em "Ascension: um recorte da produção recente do artista indiano residente na Inglaterra" o artista apresenta obras de arte feitas mais com conceitos do que com materiais. Anish Kapoor e o público brasileiro são antigos conhecidos. Nas duas bienais de que participou (1983 e 1996), tornou-se a grande atração do público e da crítica, da mesma maneira que vem conquistando admiradores entusiastas, premiações e condições privilegiadas de criação em todo o mundo, ao longo de seus mais de 25 anos de carreira.