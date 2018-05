Animale abre 31.ª edição da São Paulo Fashion Week

Começa hoje a 31ª edição da São Paulo Fashion Week, o maior evento de moda do País, na Bienal do Parque do Ibirapuera. A grife Animale abrirá, às 17 horas, o evento, que irá apresentar 31 desfiles até sábado.

Para centenas de new faces - jovens modelos -, a semana é mais do que uma oportunidade de se firmar na carreira de modelo. Representa a chance de se destacar entre tantos rostos anônimos - em média 800 modelos desfilam por evento - e ter um indicativo de que realmente podem virar uma top.

Modelo contratada pela Ford, a pernambucana Isabella Melo, de 18 anos, é uma dessas adolescentes que provocam inveja entre as novatas. "A concorrência entre as modelos é grande, mesmo nos castings das marcas, que selecionam as candidatas", diz Isabella. "Já na fila você começa a se comparar com as outras que estão ali e avalia suas reais chances de se dar bem."

Isabella não é a única que sonha em virar uma Gisele Bündchen. Ana Castelo e Débora Wagatsuma, ambas de 16 anos, estão ansiosas por pisar pela primeira vez nas passarelas da SPFW. As duas já participaram da Casa dos Criadores, um evento menor, que apresenta ao mercado novos estilistas.

"Essa é minha grande chance, mas ainda não sei quantos desfiles vou fazer", diz Débora, que até sexta-feira tinha apenas um desfile confirmado. No Fashion Rio, a modelo fez mais de seis desfiles, entre eles o da marca Totem. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

1º Dia de Desfiles

Animale - 17h

Tufi Duek - 19h

Samuel Cirnansck - 20h15

Reserva - 21h30