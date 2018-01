Animação une Hassum e Melhem de novo

Confissão 2. "Houve uma competição. (...) Fui chamada para estrelar com Sérgio Cardoso. Depois, entrou a Aracy Balabanian, que era amiga do Walther Negrão, e a personagem dela começou a se chegar para o personagem do Sérgio. Aí, fui deixada um pouco de lado. Fui reclamar com o Boni e com o Daniel Filho: 'Olha, eu fui convidada pra estrelar com o Sérgio Cardoso, e isso tem que ser respeitado!'."

Militância. Produtora do documentário Muito Além do Peso, sobre obesidade infantil, Maria Farinha ficou cinco dias a bordo do Rainbow Warrior para registrar o dia a dia dos ativistas do Greenpeace.

Militância 2. As primeiras imagens do documentário serão exibidas em evento fechado na quinta-feira, em São Paulo. A ideia é mobilizar a opinião pública em favor da libertação dos 30 ativistas do Greenpeace presos na Rússia.

Marina Silva ficou de ir ao Roda Viva na última segunda-feira, adiou para a próxima segunda e, no intervalo disso, acabou indo ao Programa do Jô. Mas não trocou a Cultura pela Globo, como parece. A entrevista no Jô foi gravada na terça, mesmo dia em que foi ao ar, e não na segunda, dia em que ela declinou ir ao Roda.Por falar em Cultura, o Sítio do Picapau Amarelo, produção da Globo, às 19h30, é responsável pelo maior salto de audiência alcançado pela emissora na última reforma da programação. Anteontem, a emissora chegou a ficar em 3.º lugar no horário, à frente do SBT, com 4 pontos de média em São Paulo.