Animação 'Rio' ganha exposição e sai em DVD

A ocasião também é de lançamento do DVD (de preço sugerido R$ 39,90) e do Blu-Ray (R$ 79,90 no combo com o DVD) do filme, que reinou nas bilheterias do mundo inteiro em abril, mês de estreia - do Brasil à Austrália.

O segundo produto traz extras interessantes, como o esboço de uma deliciosa cena em que Blu, carioca de nascimento mas criado em Minnesota, nos Estados Unidos, se encanta com o gosto de suculentas frutas tropicais, exóticas aos olhos norte-americanos, como goiaba, manga e melancia. A sequência acabou ficando de fora, para frustração de Saldanha, que agora se redime, e da equipe vinda dos Estados Unidos (depois que os próprios provaram nossos sabores, arrependeram-se da opção pelo corte). Tem também um mapa com os pontos turísticos do Rio por onde Blu passa, imagens dos bastidores do processo de dublagem e da criação da trilha sonora, capitaneada por Sergio Mendes, uma aula de samba dada pelos animais e outras gracinhas. O DVD só tem a cena da feira.

Semana passada, horas antes da abertura da mostra "Rio: A Arte da Animação", no MNBA, Saldanha falou sobre as (esparsas, mas reverberantes) ressalvas a seu filme - houve quem o acusasse de reforçar estereótipos (Rio, a cidade do carnaval, da praia, das mulheres de biquíni), de fazer uma peça de propaganda turística, de criar Blu à imagem de Zé Carioca.

"É claro que o filme tem clichês. Mas se você tira isso do Rio, não sobra nada. O Rio é carnaval, beleza, praia. Em Nova York, é a mesma coisa: o Empire State, o Central Park... Woody Allen mostrou os cartões-postais de Paris. Por que não mostrarmos, se 90% do mundo não conhece o Rio?", defendeu o diretor. "É inevitável que queiram comparar com o Zé Carioca, e isso não nos aborrece, mas os filmes ("Rio" e "Alô, Amigos", de 1942) são completamente diferentes. Na época havia várias agendas por trás, não tinha uma história." "Rio 2" já é certo, mas, como o projeto é incipiente, Saldanha não dá detalhes sobre ele.

No MNBA, as paredes da sala ganharam storyboards, a trajetória do traçado dos personagens e aquarelas de cenas. É curioso ver as primeiras páginas do roteiro (de Saldanha e mais cinco nomes), os moldes em resina das araras, os desenhos iniciais, a lápis, os estudos da personalidade. Quem já viu o filme fica com vontade de voar de novo; quem não viu, agora tem para comprar. A mostra fica em cartaz até o dia 4 de setembro. É a primeira do gênero na carreira de Saldanha. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Rio, A Arte da Animação - Museu Nacional de Belas Artes (Avenida Rio Branco 199, Centro). Telefone (21) 2219-8474. 10 h; 18 h (sáb. e dom., 12 h/17 h; fecha 2ª). R$ 5 (domingo, grátis). Até 4/9.