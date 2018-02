Animação que corta o tempo

São mais de 400 filmes, entre curtas e longas-metragens, divididos em diversos temas, do terror ao documentário, passando pelo humor e os infantis. Se o público do Anima Mundi é cada vez mais variado, a programação também se diversifica a cada ano. Mas há que se admitir que oportunidade de não só assistir aos filmes mas também conhecer e conversar com os mestres da animação mundial é cereja desse bolo animado, que faz com que fãs da animação literalmente acampem tanto no QG carioca do festival (que no Rio dura 10 dias, o dobro de SP) quanto no paulistano (no Memorial da América Latina).

Se a passagem de Shinichiro Watanabe (que lotou seu Papo Animado na quarta, e tem sessão de seus curtas hoje, às 20 h, no Memorial) foi um sucesso, não menos animados foram o bate-papo com David Daniels e as performances de Miwa Matrayek.

Os três grandes convidados deste ano (ao lado de Carlos Saldanha, que só conversou com o público do Rio, mas que tem sessões especiais de seus curtas em São Paulo) trouxeram visões diferentes de uma arte que apresenta sempre um ponto comum: a liberdade de misturar referências de diversas artes para, então, como no "champuru" de Watanabe (o "mix da culinária japonesa) formar um novo híbrido saboroso de se ver.

Watanabe, que prepara o roteiro de um live action ("filme de verdade") de seu clássico Cowboy Bebop (que, como bem disse o diretor, pode vir a ter Keanu Reeves no elenco), e é tão apaixonado por música brasileira que batizou três de seus personagens de Antonio, Carlos e Jobim, fez a alegria dos fãs de anime e provou que misturar referências do Japão dos samurais, com bossa e hip hop é receita certa de sucesso.

Já David Daniels (que tem sessão de seus curtas hoje, às 21 h, no Espaço Unibanco) mostrou na quinta-feira porque já na adolescência ganhava prêmios por sua criação: o strata cut, técnica que utiliza fatias de blocos de massinha, que se fundem e se transformam em outras formas, em um ritmo frenético, formando pinturas em movimento.

Difícil visualizar? Pense no clássico clipe de Big Time, de Peter Gabriel. "Comecei a pensar nisso aos 8 anos. Eu e minha irmãs tínhamos uma mesa de massinhas para brincar, era a Claytown (Cidade de Massinha). E em um aniversário meu, minha irmã fez um bolo de massinha. E quando ela cortou, vi que cores e formas ficavam "congeladas" nas fatias que sobravam do bolo", explicou Daniels. "14 anos depois, quando fui estudar animação na CalArts (conceituada escola em Los Angeles), desenvolvi a técnica e filmei meu primeiro curta, o Buzz Box."

Foi desse trabalho que surgiram estudos, regras e um vocabulário do Strata Cut, que agora Daniels quer aplicar em um software, para que novas gerações de animadores possam usá-la. "O que mais gosto no Strata Cut é que, ao "cortar um pedaço de um objeto em massinha", cortamos um pedaço do tempo. O que veio antes, já não existe mais. O que vem depois, ainda não existe também. E o que temos é o presente. É essa fatia do tempo. É o que me seduz."

Apesar da genialidade do Strata Cut, Daniels não desenvolveu projetos em 3D ou com personagens mais complexos com a técnica. "Meu segundo maior projeto foi formar minha família. E para mantê-la, fui trabalhar com publicidade. Orgulho-me muito disso. Criei os personagens dos chocolates M&M e tantos outros. Mas meus filhos já estão crescidos agora e quero voltar a trabalhar em meus curtas, que serão produzidos pela minha produtora, a Bent Image Lab."

Quem também foi aluna da CalArts e mistura magistralmente técnicas e referências em seu trabalho é Miwa Matreyek. Formada em animação experimental, ela mistura animação e performance para criar uma terceira dimensão onírica e encantadora. Em suas apresentações no Rio e em SP, Miwa seduziu adultos e crianças com seu Mito e Infraestrutura, em que anda "pela tela", transforma-se em uma ilha, caminha entre prédios de uma grande cidade e cria fios mágicos com as mãos. "O que mais adorei no Brasil foram as formas da natureza, tão ricas. Quem sabe não aplico na minha próxima performance."