Animação para toda família

11H45 NA CULTURA

Brasil, 1953. Direção de Abílio Pereira de Almeida, com Mazzaropi, Marisa Prado, Ruth de Souza, John Herbert.

O ingênuo Candinho abandona a roça e vai procurar a mãe, que nunca conheceu, em São Paulo. Comédia do começo da carreira de Mazzaropi, quando ele ainda não tinha definido o tipo do jeca que o tornou célebre. Além de seu inegável talento humorístico, o filme é atraente pela elegante direção de Abílio Pereira (com muito prestígio à época) e pelas curiosas imagens de São Paulo na década de 50, período em que a cidade é tratada como megalópole. Boa diversão. Reprise, preto e branco - 100 min.

Madagascar

14H05 NA GLOBO

(Madagascar). EUA, 2005. Direção de Eric Darnell, Tom McGrath.

Quatro animais criados em cativeiro fogem do zoológico para encontrar um deles que havia sumido. Porém, um grupo radical que luta em defesa dos animais acaba os encontrando e os manda para a África. Para piorar a situação, o navio em que estão é sequestrado e eles vão parar na ilha de Madagascar. Animação impagável. Reprise, colorido, 86 min.

O Barão Vermelho

22 H NA REDETV!

(The Red Baron). Inglaterra, Alemanha, 2008. Direção de Nikolai Müllerschön, com Til Schweiger e Joseph Fiennes.

Jovem aristocrata é convocado

pela Força Aérea alemã para a 1ª Guerra Mundial. Nada empolgante. Reprise, colorido, 106 min.

Las Marimbas del Infierno

23 H NA TV BRASIL

(Las Marimbas del Infierno). Guatemala, França, México, 2010. Direção de Julio Hernández Cordón, com Alfonso Tunché, Blacko González.

Com poucos recursos e sem atores profissionais, o filme retrata o mundo da violência e das tragédias da Guatemala. Vale como curiosidade. Inédito, colorido, 73 min.

Comando Vermelho

0H10 NA GLOBO

(Command Performance). EUA, 2009. Direção de Dolph Lundgren, com

Dolph Lundgren, Melissa Ann Smith.

Concerto de rock em Moscou é invadido por terroristas que capturam a cantora e o primeiro-ministro russo. Bocejante. Reprise, colorido, 93 min.

Rio Congelado

1H50 NA GLOBO

(Frozen River). EUA, 2008. Direção

de Courtney Hunt, com Melissa Leo, Misty Upham, Charlie Mcdermott.

Depois que o marido some com o dinheiro da família, moça vira mãe solteira. Quando suas opções de viver honestamente se esgotam, ela passa a facilitar a entrada de imigrantes ilegais em sociedade com uma índia contrabandista. Melissa Leo está um arraso. Inédito, colorido, 97 min.

No Futebol Nasce Uma

Esperança

3 H NA BANDEIRANTES

(More Than Just a Game). África do Sul, 2007. Direção de Junaid Ahmed, com Presley Chweneyagae, Wright Ngubane, Az Abrahams.

Prisioneiros políticos da Ilha de Robben criam uma liga de futebol, na qual os jogadores descarregam suas frustrações em campo. Vale como curiosidade. Reprise, colorido, 93 min.