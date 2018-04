Animação mostra aventuras da tartaruga Sammy em 3D

Os 50 anos de vida de uma tartaruga marinha, do momento em que ela nasce até o nascimento de seus netos, são narrados em flash back por ela mesma, ou melhor, ele mesmo, em As Aventuras de Sammy, produção belga de Ben Stassen, que entra em cartaz nesta sexta-feira, 28.

A animação, que chega aos cinemas em 3D e 2D, começa numa praia da Califórnia, nos Estados Unidos. Ao sair do seu ovo, o pequeno Sammy tem dificuldades para chegar ao mar. Assim, logo nos primeiro momentos de vida conta com a ajuda de Shelly, que também acaba de nascer, para sobreviver. Entretanto, como a vida de tartaruga recém-nascida não é nada fácil, uma ave ataca os dois antes que alcancem a água. Dessa vez, é Sammy quem faz de tudo para salvar a amiga.

Em seus primeiro dias de vida, Sammy conhece o simpático Ray. É com ele que passa sua infância, navegando num pequeno pedaço de madeira, que vai ficando menor conforme eles vão crescendo. Mas, apesar da amizade de Ray, Sammy não deixa de pensar em Shelly e passa muito tempo sonhando em reencontrá-la. Até que, certo dia, ele e Ray são pegos pela rede de um navio de pesca e se perdem um do outro.

Nesse meio tempo, Sammy encontra Shelly. Juntos, eles resolvem partir para uma volta ao mundo, já que o sonho de Sammy é conhecer os outros oceanos. O problema é que a viagem sai do controle e Shelly desaparece. Culpado, Sammy passa a vagar desamparado e sem objetivo. Por se desenrolar no fundo do mar e tratar de um bicho procurando o outro, a animação pode lembrar "Procurando Nemo" (2003), mas o que se vê na tela é um filme com uma trama mais infantil, que não deve agradar muitos aos espectadores mais velhos.

Ainda assim, As Aventuras de Sammy sabe aproveitar de forma interessante a temática marinha, apresentando quase uma aula de ecologia para as crianças. Sammy e os outros personagens que vão surgindo ao longo do roteiro discutem assuntos relacionados ao meio ambiente, como o aquecimento global, a caça marinha e a poluição dos mares. Uma alegria extra fica para a trilha sonora, que traz músicas de Jack Johnson, Donavon Frankenreiter, The Mamas & The Papas e Michael Jackson. As informações são do Jornal da Tarde.