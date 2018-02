Animação de Luiz Bolognesi será exibida na Holanda Com estreia nos cinemas brasileiros prevista para 5 de abril, o primeiro longa do roteirista Luiz Bolognesi como diretor passa antes por um importante teste internacional. A animação "Uma História de Amor e Fúria" vai concorrer no 16.º Holland Animation Film Festival, com exibições nos dias 21, 22 e 24 deste mês. Considerado um dos mais importantes eventos de animação da Europa, o Holland Animation tem exibido filmes como "Detona Ralph", "Frankenweenie" e "Valente", que acaba de vencer o Oscar da categoria. Com traço e linguagem de HQ, o filme de Bolognesi, roteirista de "Bicho de Sete Cabeças", faz uma espécie de síntese da história do Brasil. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.