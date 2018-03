Animação brasileira tem cartaz na NBC

Reality show que anuncia a revelação de novas bandas, o Superstar iniciou sua 2.ª temporada com a presença de uma velha conhecida no circuito: a mineira Tianastácia, fundada em 1992. O episódio virou piada nas redes sociais. Houve quem sugerisse que Jota Quest ou Capital Inicial participassem da competição.

Calouro 2. Consultada sobre a presença da Tianastácia no programa, a Globo informa que o "SuperStar é um reality musical aberto para todas as bandas do cenário cultural brasileiro, cujo resultado e permanência dependem do voto do público".

Por falar na disposição em revelar novos artistas, Roberta Martinelli inicia amanhã, a 5.ª temporada do Cultura Livre na TV Cultura. Às 23h30, com o baiano Lucas Santtana.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Oficina do Pequeno Cineasta, o curso ministrado por Daniela Duarte para menores, no Rio, virou série no Canal Brasil e já tem 2.ª temporada garantida para julho.

Ricardo Scalamandré, diretor de Negócios Internacionais da Globo, será o primeiro latino-americano a receber a Médaille d'Honneur Award, prêmio concedido a executivos que contribuem para o mundo da TV. A homenagem será amanhã, 15, na MIPTV, em Cannes.

O Observatório da Imprensa reprisa logo mais uma entrevista de Eduardo Galeano a Alberto Dines, de junho de 2010. À 0h30.

Caio Braz, do GNTFashion, participa da maratona da Fashion Week, enquanto se prepara para palestrar no Ted Talk, em 11 de maio, no Rio. De quebra, mantém o expediente de suas séries para o YouTube - Caio na Estrada e Roupa de Homem.A designer Gina Elimelek, a arquiteta Lu Pastore e o diretor de arte da RedeTV!, Osmar Muradas, assinam o novo cenário do Programa Amaury Jr., que reproduz um loft.

Neve em 'Paraisópolis'. Ele é do Morumbi. Ela, da comunidade vizinha que dá nome à próxima novela das 7, I Love Paraisópolis. Mas é sob a neve nova-iorquina que os personagens de Maurício Destri e Bruna Marquezine se apaixonam, como endossa a imagem acima. Estreia em maio