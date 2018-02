Animação brasileira chega aos EUA

Chora, Lineu

Bebel/Guta Stresser tenta quebrar a resistência de Lineu/Marco Nanini a lágrimas, com festa surpresa de aniversário armada por Agostinho/Pedro Cardoso para testar as emoções do sogro. O episódio vai ao ar nesta quinta.

O SBT tinha reservado vaga nas agendas de Dilma Rousseff e José Serra para mais um debate no dia 22, mas ainda não fechou questão com ambos no papel. Todos os passos, inclusive a confirmação do encontro, mero detalhe, estão por acertar.

Se vier a se confirmar, o debate do SBT prevê duração de 1h10 minutos, com bate-bola (ou tiroteio) mais enxuto, a partir das 21h15.

A Band realiza amanhã a rodada de debates estaduais - incluindo Distrito Federal, onde a presença de Weslian Roriz no último debate de 1º turno, pela Globo, virou hit no YouTube.

Nas praças sem 2º turno, a Band exibirá futebol amanhã à noite.

Benedito Ruy Barbosa vira bisabô logo logo: vem aí Luíza, filha de Fernanda Barbosa de Bernardo, neta do autor e filha da também novelista Edilene Barbosa,

Uma equipe do Globo Universidade viajou sábado para Nova York com a missão de mapear o que brasileiros estudam, ensinam ou pesquisam no ambiente acadêmico da cidade. O registro vira especial para ir ao ar em novembro.

Apesar da alta repercussão na blogosfera, principalmente via Twitter, a reprise de Vale Tudo pelo canal Viva manterá sua vaga à 0h45. Pelo sim pelo não, convém não estimular a concorrência entre o canal da GloboSat e a própria TV Globo entre o público noveleiro.

A Conspiração Filmes e a Rosa Celeste assinam coprodução com o canal VH1 no programa que traz Arnaldo Antunes festejando seus 50 anos no quintal de casa, com família, amigos e música.

Dirigido por Andrucha Waddington, VH1 Apresenta Arnaldo Antunes Lá em Casa vai ao ar nesta sexta, às 21h, e sairá em DVD em novembro, com mais dois documentários de meias hora cada.