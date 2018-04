Anima Mundi seleciona 401 filmes de 40 países A 17ª edição do Anima Mundi, um dos três maiores festivais de animação no mundo, terá participação de 401 filmes de 40 países, de acordo com informações da assessoria do evento. Os filmes selecionados estão divididos em quatro mostras competitivas (Longas-Metragens, Curtas, Infantil e Portfólio) e quatro não-competitivas (Animação em Curso, Futuro Animador e Panorama de curta e longa). O evento acontece entre 10 e 19 de julho, no Rio de Janeiro, e de 22 a 26 de julho, em São Paulo.