Anima Mundi homenageia 1º longa de animação do País O festival Anima Mundi, que começa amanhã em São Paulo, chega à sua 17ª edição homenageando os irmãos Anélio (morto em 1986) e Mario Latini , criadores do primeiro longa de animação brasileiro, ''Sinfônica Amazônica'', de 1952. O filme será exibido no domingo. Antes, no sábado, Marcia Latina, filha de Mário e responsável pela restauração do acervo dos diretores, vai participar de um bate-papo com o público para falar sobre a obra e fazer a exibição de um curta inédito dos irmãos: ''Os Azares de Lulu'', feito quando Anélio tinha 13 anos.