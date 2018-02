Anima Mundi começa hoje em SP com 421 produções

Como geralmente acontece, além das mostras competitivas de curtas e longas, o evento reúne outros programas, como um de obras chilenas, uma retrospectiva de longas franceses e uma seleção de documentários feitos com animação. Um dos destaques é a seção Pixar 25 anos, que exibirá clássicos da produtora e, ainda, a estreia dos curtas "A Lua" - que deve chegar aos cinemas no ano que vem, juntamente com o longa-metragem "Valente - e Hawaiian Vacation".

Outros programas que merecem atenção são "Shaun The Sheep", que traz episódios inéditos do desenho britânico, dos estúdios Aardman, e "David Daniels & Carlos Saldanha", que destaca os trabalhos do americano e do brasileiro. Daniels, conhecido por assinar os clipes de Peter Gabriel, participa também do Papo Animado, série de debates sobre animação, que receberá o mestre do anime Shinichiro Watanabe, diretor de "Cowboy Bebop" e "Samurai Champloo". Por fim, a americana Miwa Matreyek traz a performance "Mito e Infraestrutura", na qual ela interage com uma série de projeções.

Sem nenhum longa brasileiro na programação, os diretores incluíram "Morte e Vida Severina", filme de 56 minutos de Afonso Serpa, na mostra. "Existem produções em finalização, como Até que a Sbórnia nos Separe (Otto Guerra) e Minhocas (Paolo Conti e Arthur Nunes). Para o próximo Anima Mundi, estamos com muita fé de que teremos longas nacionais", diz Aída. Em 2012, o Anima Mundi completa 20 anos. "Quando começamos o evento, não existia nem fax." As informações são do Jornal da Tarde.

Anima Mundi - Memorial da América Latina (Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664). Centro Cultural Banco do Brasil (Rua Álvares Penteado, 112). Cine Livraria Cultura (Rua Padre João Manoel, 100). Espaço Unibanco (Rua Augusta, 1.475). Ingressos: R$ 8 e R$ 4 (meia entrada).