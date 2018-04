Anima Mundi começa hoje e terá oficinas de animação

Além das oficinas, o festival oferece várias sessões, incluindo uma mostra competitiva de longas. No ano passado, ela nem se realizou, por falta de bons filmes. Este ano, a mostra está forte, afirmou César Coelho, um dos responsáveis pelo evento (os demais são Aída Queiroz, Léa Zagury e Marcos Magalhães), mas como ela é competitiva, ele não faz nenhuma indicação, para não induzir o público. ?Sempre tivemos muitas animações do Canadá, dos EUA e do Japão. Nesta edição, temos uma representação forte da França.? Um dos convidados internacionais importantes é o francês Michel Ocelot, de ''Kiriku e a Feiticeira'', que veio para o Papo Animado.

O estoniano Pritt Parn poderá ser uma descoberta gratificante (além de explicar por que a Estônia se transformou num dos maiores polos de animação do mundo). E o norte-americano Amid Amidi traz os novos tempos da internet. Ele possui o mais respeitado blog internacional voltado exclusivamente à animação. Marcia Latini apresentará um momento especial, resgatando a história dos irmãos Latini - pioneiros da técnica no País. A Disney, sinônimo de animação para o grande público, traz Renato dos Anjos e Leo Sánchez, que vêm mostrar como foi feito ''Bolt - O Supercão''. Serão 400 filmes de 40 países. Confira programação no site www.animamundi.com.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Anima Mundi - Memorial da América Latina. Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664, tel. (011) 3823-4600. R$ 6. CCBB. Rua Álvares Penteado, 112, tel. (011) 3113-3651. Grátis (ingressos a partir das 10h). Até 26/7.