Anima Mundi anuncia os vencedores da sua 16ª edição

Foram divulgados no domingo, 27, os vencedores da 16ª edição do Anima Mundi, o festival internacional de animação do Brasil. Em cerimônia realizada no Memorial da América Latina, os diretores do evento - Aida Queiroz, Cesar Coelho, Lea Zagury e Marcos Magalhães -, anunciaram os 21 filmes premiados em 11 categorias em São Paulo e no Rio. Segundo a organização, aproximadamente 90 mil espectadores estiveram presentes nas sessões e oficinas desde o início do festival no dia 11, no Rio. Dossiê Rê Bordosa, de César Cabral, levou quatro prêmios - foi considerada a melhor animação brasileira e o melhor curta-metragem, de acordo com o júri popular, tanto em São Paulo, quanto no Rio. Ganhou também o Prêmio Aquisição Canal Brasil, que ofereceu R$ 10 mil por ter sido eleito o melhor filme brasileiro pelo júri popular. Os longas Princess, de Anders Morgenthaler (Dinamarca), Idiots and Angels, de Bill Plympton (Estados Unidos) e Delgo, de Marc F. Adler & Jason Maurer (EUA), revezaram-se entre os três primeiros lugares na premiação de São Paulo e Rio, ainda segundo o júri popular. Na categoria Anima Mundi Web, a melhor animação foi Common Scents, de Steve Whitehouse (Canadá), na escolha do júri profissional. Confira abaixo a lista completa dos vencedores. Vencedores - Júri Popular SP Melhor Filme de Estudante 1 - Oktapodi - Julien Bocabeille, François Xavier Chanioux, OlivierDelabarre, Thierry Marchand, Quentin Marmier, Emud Mokhberi - França 2 - Blind Spot - Johanna Bessiere, Cecile Dubois Herry, Simon Rouby, Nicolas Chauvelot, Olivier Clert, Yvon Jardel - França 3 - La Queue De La Souris - Benjamin Renner - França Melhor Longa-Metragem 1 - Princess - Anders Morgenthaler - Dinamarca 2 - Idiots And Angels - Bill Plympton - Estados Unidos 3 - Delgo - Marc F. Adler & Jason Maurer - Estados Unidos Melhor Animação Infantil 1 - Um Dia de Sol (Ein Sonniger Tag) - Gil Alkabetz - Alemanha 2 - Seu Lobo - Humberto Avelar - Brasil 3 - Cucurujas (Huhu - Pole Hole) - Alexei Alexeev - Hungria Melhor Animação Brasileira 1 - Dossiê Rê Bordosa - César Cabral 2 - Seu Lobo - Humberto Avelar 3 - O Jumento Santo e a Cidade Que Se Acabou Antes De Começar - William Paiva, Leo D. Melhor Curta-Metragem 1 - Dossiê Rê Bordosa - César Cabral - Brasil 2 - Isabelle Au Bois Dormant - Claude Cloutier - Argentina 3 - Oktapodi - Julien Bocabeille, François Xavier Chanioux, Olivier Delabarre, Thierry Marchand, Quentin Marmier, Emud Mokhberi - França Prêmio dos Diretores de ANIMA MUNDI La Queue De La Souris - Benjamin Renner - França Prêmio Núcleo de Animação de Campinas - para a Melhor Animação de Estudante Brasileira O Povo Atrás Do Muro - Marconi Loures de Oliveira Vencedores - Anima Mundi Web Melhor Animação - Júri Popular I Like Birds - Vladimir Posokhin - Rússia Melhor Animação - Júri Profissional Common Scents - Steve Whitehouse - Canadá Vencedores - Anima Mundi Celular Melhor Animação - Júri Popular & Melhor Animação Brasileira - Prêmio Oi Maracão - Ozi - Brasil Melhor Animação - Júri Profissional Set Camera To Follow - Fernando Finamore - Brasil Vencedores - Júri Popular RJ Melhor Filme de Estudante 1 - La Queue De La Souris - Benjamin Renner - França 2 - Oktapodi - Julien Bocabeille, François Xavier Chanioux, Olivier Delabarre, Thierry Marchand, Quentin Marmier, Emud Mokhberi - França 3 - Maman Je T'Aime - Mickael Abensur, Antoine Collet, Damien Dell’omodarme - França Melhor Longa-Metragem 1 - Delgo - Marc F. Adler & Jason Maurer - Estados Unidos 2 - Princess - Anders Morgenthaler - Dinamarca 3 - Idiots And Angels - Bill Plympton - Estados Unidos Melhor Animação Infantil 1 - Um Dia De Sol - Gil Alkabetz - Alemanha 2 - A Maldição De Skull Rock - Ben Smith - Reino Unido 3 - Seu Lobo - Humberto Avelar - Brasil Melhor Animação Brasileira 1 - Dossiê Rê Bordosa - César Cabral 2 - Calango Lengo - Morte e Vida Sem Ver Água - Fernando Miller 3 - Seu Lobo - Humberto Avelar Melhor Curta-Metragem 1 - Dossiê Rê Bordosa - César Cabral - Brasil 2 - La Queue De La Souris - Benjamin Renner - França 3 - Premier Voyage - Grégoire Sivan - França Prêmio Aquisição Canal Brasil Dossiê Rê Bordosa - César Cabral Vencedores - Júri Profissional RJ Melhor filme de Encomenda Sony Bravia 'Play-Doh' - Frank Budgen, Darren Walsh - Reino Unido Melhor Trilha Sonora KJFG Nº 5 - Alexei Alexeev - Hungria Melhor Roteiro La Maison En Petits Cubes - Kunio Kato - Japão Melhor Direção de Arte Yours Truly - Osbert Parker - Reino Unido Melhor Animação Madame Tutli Putli - Chris Lavis, Maciek Szczerbowski - Canadá