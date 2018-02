ANGELINA JOLIE VOLTA À DIREÇÃO Quem viu Seabiscuit - Alma de Herói, certamente se lembra do belo filme que Gary Ross adaptou do romance de Laura Hillebrand. Pois agora outro livro da autora, também lançado no Brasil - Invencível -, vai virar filme. É a história do tenente Louie Zamperini, que foi salvo da marginalidade ao virar corredor de fundo. Piloto, seu avião foi abatido durante a 2.ª Guerra e ele ficou à deriva no mar. A história de sobrevivência atraiu Angelina Jolie e ela anuncia seu segundo longa como diretora, após Terra de Amor e Ódio. Vale acrescentar que a Cleópatra da sra. Brad Pitt parece que agora também sai e o diretor é... Ang Lee, premiado por As Aventuras de Pi.