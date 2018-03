Angelina Jolie visita Líbia para demonstrar solidariedade

"Vim para a Líbia por várias razões, para ver um país em transição em todos os níveis e testemunhar esforços para realizar plenamente a promessa da primavera árabe", disse Jolie.

"O país enfrenta desafios de todo tipo, incluindo pessoas internamente deslocadas, refugiados, lei e ordem, segurança, saneamento, educação, saúde e outras necessidades humanitárias. Todos esses elementos precisam ser proporcionados e coordenados corretamente num ambiente de reconciliação e justiça."

A viagem de dois dias foi a primeira visita de Angelina Jolie à Líbia, mas em junho ela já havia visitado refugiados líbios em Malta e na ilha italiana de Lampedusa. Em abril, ela foi à Tunísia para lançar um apelo por apoio internacional às pessoas que fugiam da revolução nesse país.

Angelina Jolie é embaixadora da agência de refugiados da ONU, Acnur, e a expectativa é que em breve anuncie um papel maior que exercerá nesse organismo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na viagem à Líbia ela se reuniu com representantes da Acnur, da organização Médicos Sem Fronteiras e de ONGs locais que dão assistência a líbios em Misrata e Trípoli.

"Vou me reunir com representantes de todos os lados, mas, sobretudo, ouvir pessoas locais. Estou aqui para expressar solidariedade com elas. É o trabalho de reconstrução e recuperação que vai determinar o futuro da Líbia."